В Пентагоне сокращения Маска привели к серьезным проблемам, сообщили СМИ
18:38 19.01.2026 (обновлено: 18:40 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ssha-2068873989.html
В Пентагоне сокращения Маска привели к серьезным проблемам, сообщили СМИ
В Пентагоне сокращения Маска привели к серьезным проблемам, сообщили СМИ
В Пентагоне сокращения Маска привели к серьезным проблемам, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Сокращения, проведенные департаментом государственной эффективности США (DOGE) под руководством Илона Маска, привели к существенным проблемам в работе службы информационных систем Пентагона (DISA), сообщает портал Intercept со ссылкой на служебные документы.
"В записке говорится, что дирекция корпоративных систем командования, управления, связи и вычислений DISA — известная как J6 — оказалась настолько ослаблен сокращениями DOGE, что не смогла получить необходимое программное обеспечение", - отмечается в публикации.
Intercept отмечает, что это пострадавшее от действий ведомства Маска подразделение отвечает за поддержание защищенных каналов, связывающих Пентагон с военными объектами по всему миру, включая ядерные.
Во второй служебной записке DISA, пишет портал, отмечается, что действия департамента Маска привели к увольнению офицера, ответственного за важный контракт Пентагона в сфере облачных вычислений. В результате контракт полностью утратил силу.
Согласно документу, вызванный DOGE дефицит кадров привел к "экстремальному риску потери работоспособности" DISA.
Пострадали от инициированных ведомством Маска и другие структуры Пентагона, пишет портал. К примеру, база Форт-Грили в штате Аляска и Военная академия США в Вест-Пойнте испытывают проблемы с обеспечением питания личного состава из-за нехватки соответствующего персонала.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
В мае 2025 года Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, и поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
В феврале 2025 года четырнадцать американских штатов подали федеральный иск против президента Трампа и главы DOGE Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны.
