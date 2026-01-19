Рейтинг@Mail.ru
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом
15:43 19.01.2026
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом - РИА Новости, 19.01.2026
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом
Суд присяжных оправдал жителя Вашингтона, которого обвиняли в нацеливании лазерного луча на вертолет Marine One, покидавший Белый дом с президентом Дональдом... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом

NYT: суд оправдал мужчину, нацелившего лазерный луч на вертолет с Трампом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Суд присяжных оправдал жителя Вашингтона, которого обвиняли в нацеливании лазерного луча на вертолет Marine One, покидавший Белый дом с президентом Дональдом Трампом на борту, сообщает газета New York Times.
Инцидент произошел в сентябре. Обвинение настаивало, что 33-летний Джейкоб Винклер своими действиями создал риск "ослепления и дезориентации пилота".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп обиделся на выкрик из толпы на заводе Ford в Детройте
14 января, 01:39
Присяжным потребовалось всего 35 минут, чтобы признать Винклера невиновным, сообщили изданию адвокаты подсудимого.
Общественный защитник Алексис Гарднер назвала это дело "ярким примером злоупотребления прокурорскими полномочиями". По ее словам, вместо борьбы с реальными угрозами общественной безопасности федеральные ресурсы были потрачены на обвинение человека, "вооруженного" игрушкой для кошек.
Как отмечает газета, этот вердикт стал очередной неудачей Джанин Пирро, федерального прокурора в Вашингтоне, практикующей агрессивный подход в борьбе с уличной преступностью и с теми, кто сопротивляется федеральным мерам по ее подавлению. Так, в ноябре присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в метании бутерброда в сотрудника правопорядка.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В США атаковали вертолет с Трампом
23 сентября 2025, 01:54
 
