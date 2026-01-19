https://ria.ru/20260119/ssha-2068823624.html
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом - РИА Новости, 19.01.2026
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом
Суд присяжных оправдал жителя Вашингтона, которого обвиняли в нацеливании лазерного луча на вертолет Marine One, покидавший Белый дом с президентом Дональдом... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:43:00+03:00
2026-01-19T15:43:00+03:00
2026-01-19T15:43:00+03:00
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564480807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_140c5097ff2123ffc63a64756161bcb2.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067703539.html
https://ria.ru/20250923/tramp-2043644587.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564480807_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_840689bca77ec1cf4e5b7300c4af8266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп
В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом
NYT: суд оправдал мужчину, нацелившего лазерный луч на вертолет с Трампом
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Суд присяжных оправдал жителя Вашингтона, которого обвиняли в нацеливании лазерного луча на вертолет Marine One, покидавший Белый дом с президентом Дональдом Трампом на борту, сообщает газета New York Times
.
Инцидент произошел в сентябре. Обвинение настаивало, что 33-летний Джейкоб Винклер своими действиями создал риск "ослепления и дезориентации пилота".
Присяжным потребовалось всего 35 минут, чтобы признать Винклера невиновным, сообщили изданию адвокаты подсудимого.
Общественный защитник Алексис Гарднер назвала это дело "ярким примером злоупотребления прокурорскими полномочиями". По ее словам, вместо борьбы с реальными угрозами общественной безопасности федеральные ресурсы были потрачены на обвинение человека, "вооруженного" игрушкой для кошек.
Как отмечает газета, этот вердикт стал очередной неудачей Джанин Пирро, федерального прокурора в Вашингтоне, практикующей агрессивный подход в борьбе с уличной преступностью и с теми, кто сопротивляется федеральным мерам по ее подавлению. Так, в ноябре присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в метании бутерброда в сотрудника правопорядка.