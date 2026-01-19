В США оправдали мужчину, атаковавшего вертолет с Трампом

Общественный защитник Алексис Гарднер назвала это дело "ярким примером злоупотребления прокурорскими полномочиями". По ее словам, вместо борьбы с реальными угрозами общественной безопасности федеральные ресурсы были потрачены на обвинение человека, "вооруженного" игрушкой для кошек.

Как отмечает газета, этот вердикт стал очередной неудачей Джанин Пирро, федерального прокурора в Вашингтоне, практикующей агрессивный подход в борьбе с уличной преступностью и с теми, кто сопротивляется федеральным мерам по ее подавлению. Так, в ноябре присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в метании бутерброда в сотрудника правопорядка.