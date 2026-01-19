https://ria.ru/20260119/ssha-2068809551.html
Гренландия не поддастся давлению США, заявил премьер
Гренландия не поддастся давлению США, заявил премьер - РИА Новости, 19.01.2026
Гренландия не поддастся давлению США, заявил премьер
Гренландия не поддастся давлению со стороны Вашингтона, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, заявил гренландский премьер... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:02:00+03:00
2026-01-19T15:02:00+03:00
2026-01-19T15:02:00+03:00
в мире
гренландия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_850d0dd4b9524f73f37897c42f52e7a1.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068795595.html
гренландия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a971e67f20310686744223dcc221071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Гренландия не поддастся давлению США, заявил премьер
Нильсен: Гренландия не поддастся давлению США
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гренландия не поддастся давлению со стороны Вашингтона, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, заявил гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен.
В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Гренландия является демократическим обществом с правом принимать собственные решения. Последние заявления США, включая угрозы пошлинами, не меняют этой позиции. Мы не поддадимся давлению", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.
Он добавил, что Гренландия настаивает на принципах диалога, уважения и международного права.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская