Гренландия не поддастся давлению США, заявил премьер

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гренландия не поддастся давлению со стороны Вашингтона, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, заявил гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен.

В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

"Гренландия является демократическим обществом с правом принимать собственные решения. Последние заявления США, включая угрозы пошлинами, не меняют этой позиции. Мы не поддадимся давлению", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.

Он добавил, что Гренландия настаивает на принципах диалога, уважения и международного права.