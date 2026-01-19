https://ria.ru/20260119/ssha-2068802182.html
В Гренландии отозвали приглашение спецпосланнику США на гонку на упряжках
В Гренландии отозвали приглашение спецпосланнику США на гонку на упряжках - РИА Новости, 19.01.2026
В Гренландии отозвали приглашение спецпосланнику США на гонку на упряжках
Гренландское объединение погонщиков собачьих упряжек KNQK сообщило, что приглашение спецпосланнику США по Гренландии Джеффу Лэндри на ежегодные гонки на... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:25:00+03:00
2026-01-19T14:25:00+03:00
2026-01-19T14:39:00+03:00
