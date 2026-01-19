Рейтинг@Mail.ru
14:25 19.01.2026 (обновлено: 14:39 19.01.2026)
В Гренландии отозвали приглашение спецпосланнику США на гонку на упряжках
В Гренландии отозвали приглашение спецпосланнику США на гонку на упряжках
В Гренландии отозвали приглашение спецпосланнику США на гонку на упряжках

© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гренландское объединение погонщиков собачьих упряжек KNQK сообщило, что приглашение спецпосланнику США по Гренландии Джеффу Лэндри на ежегодные гонки на собачьих упряжках было отозвано.
KNQK 13 января сообщило, что к ним обратился журналист, заявивший, что Лэндри получил приглашение на ежегодные гонки на собачьих упряжках - Avannaata Qimussersua. Объединение назвало неподобающим участие иностранных политических акторов в мероприятии. Приглашение американскому чиновнику было отправлено на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно шутил на тему обороны Гренландии, заявляя, что она состоит из двух собачьих упряжек.
"KNQK было проинформировано, что туристическая компания, пригласившая губернатора США Джеффа Лэндри, в одностороннем порядке отозвала своё приглашение", - приводит заявление объединения датский телеканал TV2.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Макрон созвал совещание совета по обороне по ситуации вокруг Гренландии
