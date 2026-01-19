Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США

"Вы платите налоги, вы оплачиваете медицинские страховые взносы, но куда идут эти деньги? Большая их часть идет на мошеннические схемы, политику, нелегальных мигрантов и корпорации, которые ничего для вас не делают", - написал О'Нил в социальной сети X.

Другой представитель ведомства рассказал, что Управление по делам малого бизнеса США выдавало ссуды людям старше 120 лет, хотя, как отметил Маск, старейшему человеку в США 114 лет. Кроме того, по словам сотрудников департамента, ссуды выдавались детям младше 11 лет и еще не родившимся людям. По словам Маска, годом рождения одного из таких людей был 2165.