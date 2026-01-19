Рейтинг@Mail.ru
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США - РИА Новости, 19.01.2026
07:20 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ssha-2068686306.html
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США - РИА Новости, 19.01.2026
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США
Заместитель министра здравоохранения США Джим О'Нил заявил, что деньги американских налогоплательщиков тратятся на мошеннические схемы, политические кампании,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:20:00+03:00
2026-01-19T07:20:00+03:00
в мире
сша
илон маск
министерство здравоохранения сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260110/skandal-2067073235.html
сша
в мире, сша, илон маск, министерство здравоохранения сша
В мире, США, Илон Маск, Министерство здравоохранения США
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США

Замглавы Минздрава О'Нил: деньги американцев используются не по назначению

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения США Джим О'Нил заявил, что деньги американских налогоплательщиков тратятся на мошеннические схемы, политические кампании, нелегальных мигрантов и корпорации.
"Вы платите налоги, вы оплачиваете медицинские страховые взносы, но куда идут эти деньги? Большая их часть идет на мошеннические схемы, политику, нелегальных мигрантов и корпорации, которые ничего для вас не делают", - написал О'Нил в социальной сети X.
Чиновник также заявил, что "система сфальсифицирована".
В мае возглавлявший тогда департамент государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие тратили бюджетные средства на аренду роскошных отелей и стадионов для вечеринок.
Другой представитель ведомства рассказал, что Управление по делам малого бизнеса США выдавало ссуды людям старше 120 лет, хотя, как отметил Маск, старейшему человеку в США 114 лет. Кроме того, по словам сотрудников департамента, ссуды выдавались детям младше 11 лет и еще не родившимся людям. По словам Маска, годом рождения одного из таких людей был 2165.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минфин США выплатит деньги за сведения о мошенническом скандале в Миннесоте
10 января, 04:16
 
В миреСШАИлон МаскМинистерство здравоохранения США
 
 
Версия 2023.1 Beta
