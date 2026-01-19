https://ria.ru/20260119/ssha-2068686306.html
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США - РИА Новости, 19.01.2026
Деньги американцев используются не по назначению, заявили в минздраве США
Заместитель министра здравоохранения США Джим О'Нил заявил, что деньги американских налогоплательщиков тратятся на мошеннические схемы, политические кампании,... РИА Новости, 19.01.2026
В мире, США, Илон Маск, Министерство здравоохранения США
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Заместитель министра здравоохранения США Джим О'Нил заявил
, что деньги американских налогоплательщиков тратятся на мошеннические схемы, политические кампании, нелегальных мигрантов и корпорации.
"Вы платите налоги, вы оплачиваете медицинские страховые взносы, но куда идут эти деньги? Большая их часть идет на мошеннические схемы, политику, нелегальных мигрантов и корпорации, которые ничего для вас не делают", - написал О'Нил в социальной сети X.
Чиновник также заявил, что "система сфальсифицирована".
В мае возглавлявший тогда департамент государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск
заявил, что американские госслужащие тратили бюджетные средства на аренду роскошных отелей и стадионов для вечеринок.
Другой представитель ведомства рассказал, что Управление по делам малого бизнеса США выдавало ссуды людям старше 120 лет, хотя, как отметил Маск, старейшему человеку в США 114 лет. Кроме того, по словам сотрудников департамента, ссуды выдавались детям младше 11 лет и еще не родившимся людям. По словам Маска, годом рождения одного из таких людей был 2165.