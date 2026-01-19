Рейтинг@Mail.ru
"Будет запугивать": в CША обратились к Трампу по поводу России
05:43 19.01.2026 (обновлено: 08:48 19.01.2026)
"Будет запугивать": в CША обратились к Трампу по поводу России
Президент США Дональд Трамп должен прислушаться к позиции России по Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep РИА Новости, 19.01.2026
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, украина
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США, Украина
Макгрегор: Трампу стоит прислушаться к позиции России по Украине

Макгрегор: Трампу стоит прислушаться к позиции России по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен прислушаться к позиции России по Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Мне кажется, ему (Трампу. — Прим. Ред.) стоит услышать, что говорят россияне и тогда он получит неплохой результат — не расплывчатый, а вполне определенный, который может приблизить его к окончанию конфликта", — пояснил Макгрегор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии
07:44
По словам эксперта, Трампу стоит опираться на позитивный опыт взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным и постараться склонить Зеленского к миру.
"Я думаю, что он (Трамп. — Прим. Ред.) ожидает, что будет запугивать и ему будут подчиняться, потому что он находится в лучшем положении. И украинцам придется слушаться, если они хотят чего-то добиться", —добавил Макгрегор.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России - это именно принуждение к мирному решению.
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом
Вчера, 22:40
 
