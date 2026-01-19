СМИ: США обсуждают предоставление убежища проживающим в Британии евреям

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления убежища проживающим в Британии евреям на фоне антисемитизма в стране, пишет газета Telegraph со ссылкой на личного адвоката Трампа Роберта Гарсона.
"Администрация Трампа обсуждает возможность предоставления убежища британским евреям", - пишет издание.
Гарсон заявил газете о соответствующих переговорах с госдепом. Родившийся в Манчестере адвокат добавил, что Британия больше не является безопасным местом для евреев и что не видит для них будущего в Великобритании. Ответственность за процветание антисемитизма в стране он возложил на британского премьера Кира Стармера.
В октябре 2025 года гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. Двое пострадавших умерли, сам нападавший был застрелен. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.
СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток
27 августа 2025, 02:10