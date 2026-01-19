Рейтинг@Mail.ru
03:53 19.01.2026
СМИ: США обсуждают предоставление убежища проживающим в Британии евреям
СМИ: США обсуждают предоставление убежища проживающим в Британии евреям
в мире, манчестер, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер
В мире, Манчестер, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
СМИ: США обсуждают предоставление убежища проживающим в Британии евреям

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления убежища проживающим в Британии евреям на фоне антисемитизма в стране, пишет газета Telegraph со ссылкой на личного адвоката Трампа Роберта Гарсона.
"Администрация Трампа обсуждает возможность предоставления убежища британским евреям", - пишет издание.
Гарсон заявил газете о соответствующих переговорах с госдепом. Родившийся в Манчестере адвокат добавил, что Британия больше не является безопасным местом для евреев и что не видит для них будущего в Великобритании. Ответственность за процветание антисемитизма в стране он возложил на британского премьера Кира Стармера.
В октябре 2025 года гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. Двое пострадавших умерли, сам нападавший был застрелен. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ: в Британии после атаки на еврейскую общину пострадал подросток
27 августа 2025, 02:10
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
