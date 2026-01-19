СМИ: США обсуждают предоставление убежища проживающим в Британии евреям

В октябре 2025 года гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. Двое пострадавших умерли, сам нападавший был застрелен. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.