Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. США после присоединения Гренландии окружат Канаду и могут аннексировать часть ее территории, выразил мнение в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.
"Я не удивлюсь, если США аннексируют еще и часть территории Канады", — сказал он, оценивая последствия присоединения Гренландии к США
События вокруг Гренландии Расмуссен назвал "невероятными".
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере десяти процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.