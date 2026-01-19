Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. США после присоединения Гренландии окружат Канаду и могут аннексировать часть ее территории, выразил мнение в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.