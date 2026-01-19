Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
03:24 19.01.2026 (обновлено: 11:55 19.01.2026)
Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии
Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии
США после присоединения Гренландии окружат Канаду и могут аннексировать часть ее территории, выразил мнение в интервью РИА Новости подполковник в отставке... РИА Новости, 19.01.2026
Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии

Расмуссен: США после присоединения Гренландии могут аннексировать часть Канады

© РИА Новости / Юки Ивамура
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. США после присоединения Гренландии окружат Канаду и могут аннексировать часть ее территории, выразил мнение в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.
"Я не удивлюсь, если США аннексируют еще и часть территории Канады", — сказал он, оценивая последствия присоединения Гренландии к США
События вокруг Гренландии Расмуссен назвал "невероятными".
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере десяти процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Канада обдумывает отправку войск в Гренландию, сообщают СМИ
