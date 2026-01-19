Спецоперация, 19 января: ВС России освободили Павловку и Новопавловку

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики, а также взяли под контроль Павловку в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны России.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.01.2026

ВСУ потеряли до 1305 военных и танк

Украинские войска за сутки потеряли до 1305 военнослужащих, танк и 14 бронемашин. ВС РФ нанесли поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

ПВО уничтожила 92 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 92 беспилотных летательных аппарата ВСУ над шестью регионами Российской Федерации за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Разобщение

Украина становится все более разобщенной, с годами растет дистанция между военными и гражданским населением, зачастую это связано с усталостью населения в связи с продолжающимся конфликтом, пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинских военных.

Охота на священников

Сотрудники военкомата в Харьковской области насильно мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Вячеслава Калиниченко, сообщил украинский Союз православных журналистов (СПЖ) на своем сайте.

По словам супруги Калиниченко, священника остановил полицейский на блокпосте в городе Чугуев и сопроводил в районный военкомат, где его удерживали более трех суток – до 13 января. 14 января священник позвонил супруге с неизвестного номера и сообщил, что его увозят в учебную часть в Днепропетровск

Жена священника подала заявления на горячую линию минобороны Украины, а также в областную и военную прокуратуры.

Крещенские купания

Экс-военнослужащие ВСУ, а ныне добровольцы батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, совместно с активистами "Народной дружины" приняли участие в крещенских купаниях в центре Донецка , рассказал РИА Новости замполит батальона с позывным Жак.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу против правительства Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки Селидово , Очеретино и других городов Донбасса

Не дождавшись помощи

Украинские войска не могут организовать своевременную эвакуацию раненых, из-за чего большое количество боевиков погибает, не дождавшись помощи, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Сотников.

По его словам, во время пятидневного перехода до позиции в Димитрове он видел много погибших. Один из увиденных им военных сидел, прислонившись к дереву, из-за чего Сотников с сослуживцем подумали, что он ещё жив, но оказалось, что нет. Пленный полагает, что погибший был ранен и пытался вернуться на позицию для эвакуации, но не дошёл.

Сотников добавил, что он в составе группы из четырёх военнослужащих ВСУ вошел в Димитров, двоих из них сразу "накрыло минометным огнем". Сотников вместе с товарищем прошёл несколько улиц и зашёл в один из домов, где оказались российские военнослужащие, которым они решили сдаться в плен.

Он также пожаловался на плохое снабжение в ВСУ - воды не хватало, дроны доставляли еду редко и "по мелочи".