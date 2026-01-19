Рейтинг@Mail.ru
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068682325.html
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель - РИА Новости, 19.01.2026
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель
Российские военнослужащие освобождали населенный пункт Прилуки в Запорожской области в плохие погодные условия и по спланированной тактике, рассказал РИА... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:49:00+03:00
2026-01-19T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068681129.html
https://ria.ru/20260119/osvobozhdenie-2068680505.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель

РИА Новости: бойцы "Востока" освобождали Прилуки в Запорожской области в метель

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие освобождали населенный пункт Прилуки в Запорожской области в плохие погодные условия и по спланированной тактике, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Камень".
Штурм проходил в условиях сильной метели и пурги, что сыграло на руку российским подразделениям.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16
05:33
"Пурга, метель — дроны перестали летать, и противник не ожидал, что мы сразу зайдем во вторую деревню", — рассказал боец.
Командование предположило, что противник рассчитывает на паузу в боевых действиях из-за непогоды.
"Они думали, что мы отсидимся, дождемся, когда погода наладится, и потом снова пойдем в накат. Мы предложили вариант захода сразу, командование одобрило, и мы стартанули", — пояснил "Камень".
Штурмовые группы продвигались малыми подразделениями — по два–три человека, используя маскировку.
"Шли потихонечку, малыми группами, прикрываясь пончо. Они вообще не ожидали, что мы уже рядом. Заходили в дома, предлагали сдаваться, но, видимо, либо желания не было, либо приказ не позволял", — добавил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области
05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала