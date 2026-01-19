https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068682325.html
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель - РИА Новости, 19.01.2026
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель
19.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие освобождали населенный пункт Прилуки в Запорожской области в плохие погодные условия и по спланированной тактике, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Камень".
Штурм проходил в условиях сильной метели и пурги, что сыграло на руку российским подразделениям.
"Пурга, метель — дроны перестали летать, и противник не ожидал, что мы сразу зайдем во вторую деревню", — рассказал боец.
Командование предположило, что противник рассчитывает на паузу в боевых действиях из-за непогоды.
"Они думали, что мы отсидимся, дождемся, когда погода наладится, и потом снова пойдем в накат. Мы предложили вариант захода сразу, командование одобрило, и мы стартанули", — пояснил "Камень".
Штурмовые группы продвигались малыми подразделениями — по два–три человека, используя маскировку.
"Шли потихонечку, малыми группами, прикрываясь пончо. Они вообще не ожидали, что мы уже рядом. Заходили в дома, предлагали сдаваться, но, видимо, либо желания не было, либо приказ не позволял", — добавил военнослужащий.