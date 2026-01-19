ВС России освобождали Прилуки в Запорожской области в метель

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие освобождали населенный пункт Прилуки в Запорожской области в плохие погодные условия и по спланированной тактике, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Камень".

Штурм проходил в условиях сильной метели и пурги, что сыграло на руку российским подразделениям.

"Пурга, метель — дроны перестали летать, и противник не ожидал, что мы сразу зайдем во вторую деревню", — рассказал боец.

Командование предположило, что противник рассчитывает на паузу в боевых действиях из-за непогоды.

"Они думали, что мы отсидимся, дождемся, когда погода наладится, и потом снова пойдем в накат. Мы предложили вариант захода сразу, командование одобрило, и мы стартанули", — пояснил "Камень".

Штурмовые группы продвигались малыми подразделениями — по два–три человека, используя маскировку.