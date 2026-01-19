Рейтинг@Mail.ru
ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16 - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068681129.html
ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16
ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16 - РИА Новости, 19.01.2026
ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16
Военнослужащие группировки "Восток" обнаружили западное вооружение у боевиков ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:33:00+03:00
2026-01-19T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faef3237f3fb135b38113375db9c7637.jpg
https://ria.ru/20260119/vsu-2068680661.html
https://ria.ru/20260119/osvobozhdenie-2068680505.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dc336870776a9445ee1d4bbcb104ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16

РИА Новости: ВС РФ в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" обнаружили западное вооружение у боевиков ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Кобяй".
Наиболее сложным этапом операции стал штурм последнего блиндажа противника, прикрытого пулеметной точкой.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВСУ используют Запорожскую область для тестирования новых дронов
05:17
"Самым тяжелым был последний блиндаж. Перед ним у противника была оборудована пулеметная точка, которая не давала продвигаться дальше", — рассказал военнослужащий.
Для подавления огневой позиции российские бойцы обратились за поддержкой к командованию.
"Связались с командованием, нам помогли. С воздуха наши дроны уничтожили эту точку, после чего мы смогли продвинуться и взять блиндаж", — уточнил "Кобяй".
Внутри укрытия находились трое боевиков ВСУ. При осмотре позиций было обнаружено иностранное оружие.
"В блиндаже сидели трое. У них было западное вооружение — американские винтовки М-16", — сообщил стрелок.
Подразделения российской группировки войск "Восток" 17 января освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области
05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала