ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16
ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16
19.01.2026
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" обнаружили западное вооружение у боевиков ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Кобяй".
Наиболее сложным этапом операции стал штурм последнего блиндажа противника, прикрытого пулеметной точкой.
"Самым тяжелым был последний блиндаж. Перед ним у противника была оборудована пулеметная точка, которая не давала продвигаться дальше", — рассказал военнослужащий.
Для подавления огневой позиции российские бойцы обратились за поддержкой к командованию.
"Связались с командованием, нам помогли. С воздуха наши дроны уничтожили эту точку, после чего мы смогли продвинуться и взять блиндаж", — уточнил "Кобяй".
Внутри укрытия находились трое боевиков ВСУ
. При осмотре позиций было обнаружено иностранное оружие.
"В блиндаже сидели трое. У них было западное вооружение — американские винтовки М-16", — сообщил стрелок.
Подразделения российской группировки войск "Восток" 17 января освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области
. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.