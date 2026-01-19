ВС России в ходе освобождения Прилук ликвидировали боевиков ВСУ с М-16

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" обнаружили западное вооружение у боевиков ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Кобяй".

Наиболее сложным этапом операции стал штурм последнего блиндажа противника, прикрытого пулеметной точкой.

"Самым тяжелым был последний блиндаж. Перед ним у противника была оборудована пулеметная точка, которая не давала продвигаться дальше", — рассказал военнослужащий.

Для подавления огневой позиции российские бойцы обратились за поддержкой к командованию.

"Связались с командованием, нам помогли. С воздуха наши дроны уничтожили эту точку, после чего мы смогли продвинуться и взять блиндаж", — уточнил "Кобяй".

Внутри укрытия находились трое боевиков ВСУ . При осмотре позиций было обнаружено иностранное оружие.

"В блиндаже сидели трое. У них было западное вооружение — американские винтовки М-16", — сообщил стрелок.