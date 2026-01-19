Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 19.01.2026
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе
Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Запад" уничтожил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации в Купянском районе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2026
2026
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе

Расчет дронов "Молния-2" уничтожил живую силу ВСУ в Купянском районе

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Запад" уничтожил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации в Купянском районе, сообщили в Минобороны России.
"Расчет БПЛА самолетного типа "Молния-2" войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, дроны "Молния-2" с высокой эффективностью уничтожают легкобронированные сооружения, живую силу и технику ВСУ на линии боевого соприкосновения, а их массовое использование значительно ускоряет продвижение российских войск и освобождение территорий от украинских неонацистов.
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Гуляйполе
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Гуляйполе
