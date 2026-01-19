https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068679591.html
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 19.01.2026
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе
Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Запад" уничтожил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации в Купянском районе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:07:00+03:00
2026-01-19T05:07:00+03:00
2026-01-19T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068679475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА уничтожили живую силу ВСУ в Купянском районе
Расчет дронов "Молния-2" уничтожил живую силу ВСУ в Купянском районе