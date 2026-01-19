https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068679475.html
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Гуляйполе
Операторы ударных БПЛА группировки "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Гуляйполе, следует из сообщения Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Гуляйполе
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Гуляйполе, следует из сообщения Минобороны России.
"Воспользовавшись погодными условиями, противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Штурмовые группы ВСУ
на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям. Несмотря на погоду, расчёт разведывательных БПЛА обнаружил цели и передал их операторам ударных дронов группировки "Восток", которые начали наносить удары", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, в результате срыва контратаки уничтожены БТР M1117, ББМ "Козак" и несколько ББМ "Новатор", автомобильная техника, а также живая сила ВСУ, которая пыталась скрыться после уничтожения машин.