Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068679359.html
Расчет РСЗО сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:05:00+03:00
2026-01-19T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068679250.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" уничтожил скопление живой силы противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, работа артиллерийских расчетов морских пехотинцев совместно с другими подразделениями группировки наносит существенный ущерб ВСУ, не давая возможности закрепиться на местности и блокируя возможность проведения ротаций на данном направлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
