Расчет РСЗО сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:05:00+03:00
2026-01-19T05:05:00+03:00
2026-01-19T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении