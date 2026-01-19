Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 19.01.2026
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" группы "Контора" группировки войск "Запад" уничтожил несколько пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости, 19.01.2026
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" группы "Контора" группировки войск "Запад" уничтожил несколько пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
