ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.01.2026
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" группы "Контора" группировки войск "Запад" уничтожил несколько пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости, 19.01.2026
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Запада" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области