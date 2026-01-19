Противодронный расчет ВС России сбил БПЛА ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Мобильный расчёт 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" во время боевого дежурства уничтожил тяжелый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"От подразделения беспилотных систем ВС РФ, проводящего воздушную разведку над Днепром, поступила информация о пролёте БПЛА противника. Мобильный расчёт 49 армии, находившийся на дежурстве, выдвинулся на огневую позицию для поиска и поражения объекта противника. После нахождения цели и ее подсветки, БПЛА противника удалось уничтожить. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
Мобильные зенитные группы 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают контролировать небо в Херсонской области, они круглосуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и регулярно уничтожают разведывательные и ударные БПЛА боевиков киевского режима.