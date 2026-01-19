Рейтинг@Mail.ru
Противодронный расчет ВС России сбил БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068679134.html
Противодронный расчет ВС России сбил БПЛА ВСУ в Херсонской области
Противодронный расчет ВС России сбил БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 19.01.2026
Противодронный расчет ВС России сбил БПЛА ВСУ в Херсонской области
Мобильный расчёт 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" во время боевого дежурства уничтожил тяжелый украинский беспилотный летательный аппарат... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:03:00+03:00
2026-01-19T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391640_0:216:2878:1834_1920x0_80_0_0_6e705da5ff5b359f1959cb77d43eb551.jpg
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068678970.html
россия
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d1ba985a0f6f469fb55e00af2eb7a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, херсонская область , днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Днепр (река)
Противодронный расчет ВС России сбил БПЛА ВСУ в Херсонской области

Мобильный противодронный расчет "Днепра" сбил БПЛА ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Мобильный расчёт 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" во время боевого дежурства уничтожил тяжелый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"От подразделения беспилотных систем ВС РФ, проводящего воздушную разведку над Днепром, поступила информация о пролёте БПЛА противника. Мобильный расчёт 49 армии, находившийся на дежурстве, выдвинулся на огневую позицию для поиска и поражения объекта противника. После нахождения цели и ее подсветки, БПЛА противника удалось уничтожить. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
Мобильные зенитные группы 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают контролировать небо в Херсонской области, они круглосуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и регулярно уничтожают разведывательные и ударные БПЛА боевиков киевского режима.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьДнепр (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала