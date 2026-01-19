Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068678970.html
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.01.2026
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ
Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кобяй" рассказал РИА Новости о штурме опорного пункта боевиков ВСУ, которые отказались сдаваться в плен и были... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:01:00+03:00
2026-01-19T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068675355.html
https://ria.ru/20260119/naemniki-2068671573.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кобяй" рассказал РИА Новости о штурме опорного пункта боевиков ВСУ, которые отказались сдаваться в плен и были ликвидированы в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области.
Бойцы изначально пытались взять противника живым и предложили ему сдаться.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Морпехи уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР, рассказал боец
03:23
"Сначала хотели взять их живыми, предложили сдаться в плен. Они отказались", — уточнил "Кобяй".
После отказа выполнить требования штурмовая группа приступила к выполнению боевой задачи.
"Задача есть задача — ее нужно выполнять. Я прикрывал, напарник подошел, нашел уязвимое место у блиндажа", — сказал он.
По словам стрелка, после этого по позиции противника было применено штатное средство поражения.
"Закинули туда заряд. Если он попадает внутрь, то глушит всех, кто там находится. После этого сопротивление было прекращено", — добавил военнослужащий.
Подразделения российской группировки войск "Восток" 17 января освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Наемники из Франции и Британии были в Красноармейске, рассказал беженец
02:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала