ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.01.2026
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ
Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кобяй" рассказал РИА Новости о штурме опорного пункта боевиков ВСУ, которые отказались сдаваться в плен и были... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:01:00+03:00
2026-01-19T05:01:00+03:00
2026-01-19T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кобяй" рассказал РИА Новости о штурме опорного пункта боевиков ВСУ, которые отказались сдаваться в плен и были ликвидированы в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области.
Бойцы изначально пытались взять противника живым и предложили ему сдаться.
"Сначала хотели взять их живыми, предложили сдаться в плен. Они отказались", — уточнил "Кобяй".
После отказа выполнить требования штурмовая группа приступила к выполнению боевой задачи.
"Задача есть задача — ее нужно выполнять. Я прикрывал, напарник подошел, нашел уязвимое место у блиндажа", — сказал он.
По словам стрелка, после этого по позиции противника было применено штатное средство поражения.
"Закинули туда заряд. Если он попадает внутрь, то глушит всех, кто там находится. После этого сопротивление было прекращено", — добавил военнослужащий.
Подразделения российской группировки войск "Восток" 17 января освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области
. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.