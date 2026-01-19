ВС России ликвидировали в Прилуках отказавшихся сдаваться боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кобяй" рассказал РИА Новости о штурме опорного пункта боевиков ВСУ, которые отказались сдаваться в плен и были ликвидированы в ходе освобождения населенного пункта Прилуки в Запорожской области.

Бойцы изначально пытались взять противника живым и предложили ему сдаться.

"Сначала хотели взять их живыми, предложили сдаться в плен. Они отказались", — уточнил "Кобяй".

После отказа выполнить требования штурмовая группа приступила к выполнению боевой задачи.

"Задача есть задача — ее нужно выполнять. Я прикрывал, напарник подошел, нашел уязвимое место у блиндажа", — сказал он.

По словам стрелка, после этого по позиции противника было применено штатное средство поражения.

"Закинули туда заряд. Если он попадает внутрь, то глушит всех, кто там находится. После этого сопротивление было прекращено", — добавил военнослужащий.