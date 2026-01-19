Морпехи уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР, рассказал боец

ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Морпехи ВС России выбивают вражеские расчеты управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР, заставляя их отступать все глубже в тыл, сообщил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Шульц".

"Самые приоритетные цели для нас - это (вражеские расчеты - ред.) БПЛА. Мы стараемся обнаружить расчет разведкой и стараемся его сразу уничтожить", - рассказал агентству "Шульц".