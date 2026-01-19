Трамп пригласил Нидерланды в Совет мира по Газе

ГААГА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил Нидерланды присоединиться к его будущему "Совету мира" по сектору Газа, власти королевства рассматривают этот вопрос, пишет газета NRC.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Как пишет газета со ссылкой на министерство по общим вопросам Нидерландов, американский президент на минувшей неделе направил письмо по этому поводу премьеру Нидерландов Дику Схофу.
«
"Кабинет министров осведомлен об инициативе, но пока не занял позицию", - подтвердил NRC эту информацию пресс-секретарь главы нидерландского правительства.
По его словам, остается еще много вопросов по поводу того, что именно предусматривает данная инициатива.
По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит "осторожный характер".
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление полуэксклавом и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.