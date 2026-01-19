Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН не получал приглашения войти в Совет мира по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
21:07 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/sovet-2068900936.html
Генсек ООН не получал приглашения войти в Совет мира по Газе
Генсек ООН не получал приглашения войти в Совет мира по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
Генсек ООН не получал приглашения войти в Совет мира по Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш не получал приглашения войти в "Совет мира" по сектору Газа, сообщил заместитель его представителя Фархан Хак. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:07:00+03:00
2026-01-19T21:07:00+03:00
в мире
сша
давос
россия
дональд трамп
антониу гутерреш
фархан хак
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147917/72/1479177212_0:0:2096:1178_1920x0_80_0_0_485b13124c72756208ef333130b2daa1.jpg
https://ria.ru/20260117/administratsija-2068440613.html
https://ria.ru/20260119/frantsija-2068889957.html
сша
давос
россия
в мире, сша, давос, россия, дональд трамп, антониу гутерреш, фархан хак, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Давос, Россия, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Фархан Хак, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Генсек ООН не получал приглашения войти в Совет мира по Газе

Генсек ООН Гутерреш не получал приглашения войти в Совет мира по Газе

© AP Photo / Seth WenigАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 19 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не получал приглашения войти в "Совет мира" по сектору Газа, сообщил заместитель его представителя Фархан Хак.
Ранее в понедельник журналист агентства Блумберг Алекс Уикхэм сообщал, что президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СМИ: администрация Трампа может рассматривать "совет мира" как замену ООН
17 января, 00:48
«
"Мне неизвестно о каких-либо сообщениях, которые мы получали по этому поводу", - сказал зампредставителя генсека Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, получил ли Гутерреш приглашение войти в Совет.
Кроме того, Гутерреш также пропустит форум в Давосе, куда ранее собирался поехать, анонсировал Хак. Официальная причина - "сильная простуда".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters
Вчера, 19:43
 
В миреСШАДавосРоссияДональд ТрампАнтониу ГутеррешФархан ХакООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
