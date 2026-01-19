Генсек ООН не получал приглашения войти в Совет мира по Газе

ООН, 19 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не получал приглашения войти в "Совет мира" по сектору Газа, сообщил заместитель его представителя Фархан Хак.
Ранее в понедельник журналист агентства Блумберг Алекс Уикхэм сообщал, что президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира".
«
"Мне неизвестно о каких-либо сообщениях, которые мы получали по этому поводу", - сказал зампредставителя генсека Фархан Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, получил ли Гутерреш приглашение войти в Совет.
Кроме того, Гутерреш также пропустит форум в Давосе, куда ранее собирался поехать, анонсировал Хак. Официальная причина - "сильная простуда".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.