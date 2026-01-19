Рейтинг@Mail.ru
14:24 19.01.2026 (обновлено: 14:46 19.01.2026)
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе
Глава Белого дома Дональд Трамп, пригласив президента РФ Владимира Путина в "Совет мира" по Газе, продемонстрировал, что не особо считается с союзниками, в... РИА Новости, 19.01.2026
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп, пригласив президента РФ Владимира Путина в "Совет мира" по Газе, продемонстрировал, что не особо считается с союзниками, в Европе это вызовет смесь негодования с бессилием, считает сенатор Алексей Пушков.
О том, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трамп еще раз доказывает, что играет только в свою игру - и не играет в чужие, причем не особо оборачиваясь на союзников. Можно себе представить, какой будет реакция на приглашение Путина в Европе: смесь негодования и бессилия", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе
