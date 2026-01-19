Албания получила от США приглашение войти в состав Совета мира по Газе

БЕЛГРАД, 19 янв - РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама сообщил, что президент США Трамп пригласил официальную Тирану вступить в "Совет мира" по сектору Газа.
"С удовольствием поделюсь с вами письмом, которое получил вчера от президента США Дональда Трампа, в котором он благодарит меня за оказанное доверие и заверяет, что сделает все, что необходимо, чтобы возвысить имя (репутацию - ред.) Албании и достоинство албанцев", - написал Рама в соцсети Facebook*.
Он также опубликовал письмо американского лидера, где тот официально приглашает Албанию, которую представляет глава правительства, присоединиться как государство-основатель и подписать устав "Совета по миру".
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.