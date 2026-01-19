Албания получила от США приглашение войти в состав Совета мира по Газе

БЕЛГРАД, 19 янв - РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама сообщил, что президент США Трамп пригласил официальную Тирану вступить в "Совет мира" по сектору Газа.

Он также опубликовал письмо американского лидера, где тот официально приглашает Албанию, которую представляет глава правительства, присоединиться как государство-основатель и подписать устав "Совета по миру".