Посол США подтвердил приглашение Индии войти в Совет мира по Газе

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 янв – РИА Новости. Посол США в Индии Серджио Гор подтвердил направление Нью-Дели приглашения для участия в "Совете мира" по Газе.
"Для меня большая честь передать приглашение президента Соединенных Штатов премьер-министру Нарендре Моди принять участие в работе Совета мира, который призван обеспечить прочный мир в секторе Газа. Этот совет будет способствовать эффективному управлению для достижения стабильности и процветания", - написал Гор в соцсети X, приложив письмо с обращением к премьеру Индии.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.