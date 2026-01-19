https://ria.ru/20260119/sostoyanie-2068779327.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медпомощь, рассказал РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 19.01.2026
россия
херсонская область
алексей кузнецов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
россия
херсонская область
Россия, Херсонская область , Алексей Кузнецов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Кузнецов: состояние пострадавшего при атаке в Хорлах ребенка остается тяжелым