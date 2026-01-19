Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
13:22 19.01.2026 (обновлено: 13:23 19.01.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка - РИА Новости, 19.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медпомощь, рассказал РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:22:00+03:00
2026-01-19T13:23:00+03:00
россия
херсонская область
алексей кузнецов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
россия
херсонская область
россия, херсонская область , алексей кузнецов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
Россия, Херсонская область , Алексей Кузнецов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка

Кузнецов: состояние пострадавшего при атаке в Хорлах ребенка остается тяжелым

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медпомощь, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медицинскую помощь в ведущем детском медицинском центре страны", - рассказал Кузнецов.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах
Россия, Херсонская область, Алексей Кузнецов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
