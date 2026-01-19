Состояние богатейших людей мира выросло до рекордной суммы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло втрое быстрее по сравнению со средним пятилетним значением - на 2,5 триллиона долларов к предыдущему году, или на 16%, до рекордных 18,3 триллиона долларов, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло втрое быстрее по сравнению со средним пятилетним значением - на 2,5 триллиона долларов к предыдущему году, или на 16%, до рекордных 18,3 триллиона долларов, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam

"Новые данные Oxfam показывают, что в 2025 году состояние миллиардеров увеличилось в три раза быстрее, чем в среднем за предыдущие пять лет... В конце ноября 2025 года их состояние достигло рекордного уровня в 18,3 триллиона долларов. Это на 2,5 триллиона долларов больше, чем годом ранее", - сообщает Oxfam.

Таким образом, рост составляет 16,2% за год (с ноября 2024 года), что в три раза быстрее по сравнению со средним ростом за период с 2020 года. При этом рост с марта 2020 года с поправкой на инфляцию составил 81% - 8,2 триллиона долларов, уточняется в докладе.

Организация указывает, что количество миллиардеров впервые превысило три тысячи, в то время как почти половина населения мира живет в бедности. При этом около 60% состояния миллиардеров происходит из одного из трех источников: наследования, кумовства и коррупции или монопольной власти, пишет Oxfam.

"Триллионы передаются в виде наследства, что приводит к появлению новой аристократической олигархии, обладающей огромной властью в нашей политике и экономике", - говорится в релизе к докладу.

По подсчетам Oxfam, 36% состояния миллиардеров получено по наследству, а в течение следующих трех десятилетий более тысячи нынешних миллиардеров передадут своим наследникам более 5,2 триллиона долларов, причем это в значительной степени не будет облагаться налогом, полагает организация.

"Половина мировых миллиардеров живет в странах, где нет налога на наследство на деньги, которые они передадут своим детям после своей смерти", - отмечается в пресс-релизе.