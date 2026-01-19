Рейтинг@Mail.ru
Состояние богатейших людей мира выросло до рекордной суммы - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/sostojanie-2068709159.html
Состояние богатейших людей мира выросло до рекордной суммы
Состояние богатейших людей мира выросло до рекордной суммы - РИА Новости, 19.01.2026
Состояние богатейших людей мира выросло до рекордной суммы
Состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло втрое быстрее по сравнению со средним пятилетним значением - на 2,5 триллиона долларов к предыдущему году, или РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:12:00+03:00
2026-01-19T10:12:00+03:00
в мире
давос
oxfam
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
https://ria.ru/20260102/biznesmeny-2066035769.html
https://ria.ru/20260110/ekonomika-2067123102.html
https://ria.ru/20260105/pensiya-2066414123.html
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, oxfam
В мире, Давос, Oxfam
Состояние богатейших людей мира выросло до рекордной суммы

Oxfam: состояние богатейших людей мира выросло до рекордных $18,3 триллиона

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло втрое быстрее по сравнению со средним пятилетним значением - на 2,5 триллиона долларов к предыдущему году, или на 16%, до рекордных 18,3 триллиона долларов, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.
"Новые данные Oxfam показывают, что в 2025 году состояние миллиардеров увеличилось в три раза быстрее, чем в среднем за предыдущие пять лет... В конце ноября 2025 года их состояние достигло рекордного уровня в 18,3 триллиона долларов. Это на 2,5 триллиона долларов больше, чем годом ранее", - сообщает Oxfam.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Названы богатейшие бизнесмены России в 2025 году
2 января, 10:44
Таким образом, рост составляет 16,2% за год (с ноября 2024 года), что в три раза быстрее по сравнению со средним ростом за период с 2020 года. При этом рост с марта 2020 года с поправкой на инфляцию составил 81% - 8,2 триллиона долларов, уточняется в докладе.
Организация указывает, что количество миллиардеров впервые превысило три тысячи, в то время как почти половина населения мира живет в бедности. При этом около 60% состояния миллиардеров происходит из одного из трех источников: наследования, кумовства и коррупции или монопольной власти, пишет Oxfam.
"Триллионы передаются в виде наследства, что приводит к появлению новой аристократической олигархии, обладающей огромной властью в нашей политике и экономике", - говорится в релизе к докладу.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В ОП предложили разработать стандарты рекламы финансовых инвестиций
10 января, 14:51
По подсчетам Oxfam, 36% состояния миллиардеров получено по наследству, а в течение следующих трех десятилетий более тысячи нынешних миллиардеров передадут своим наследникам более 5,2 триллиона долларов, причем это в значительной степени не будет облагаться налогом, полагает организация.
"Половина мировых миллиардеров живет в странах, где нет налога на наследство на деньги, которые они передадут своим детям после своей смерти", - отмечается в пресс-релизе.
Доклад Resisting the Rule of the Rich ("Сопротивление власти богатых") опубликован Oxfam перед началом Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится на текущей неделе.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию
5 января, 02:17
 
В миреДавосOxfam
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала