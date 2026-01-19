Поток солнечных протонов достиг рекордных за 20 лет значений

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений, Поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).

"Плотность потока протонов с энергиями выше 10 МэВ, использующихся как стандартный мировой индекс, достигла уровня 7000 единиц pfu (1 протон/(см² с ср), что является максимальным значением с 2003 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года после вспышки уровня X17.2 перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.