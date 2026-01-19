Рейтинг@Mail.ru
Поток солнечных протонов достиг рекордных за 20 лет значений
23:54 19.01.2026 (обновлено: 00:15 20.01.2026)
Поток солнечных протонов достиг рекордных за 20 лет значений
Поток солнечных протонов достиг рекордных за 20 лет значений
Поток солнечных протонов достиг рекордных за 20 лет значений

ИКИ РАН зафиксировал рекордный поток солнечных протонов в окрестностях Земли

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).
"Плотность потока протонов с энергиями выше 10 МэВ, использующихся как стандартный мировой индекс, достигла уровня 7000 единиц pfu (1 протон/(см² с ср), что является максимальным значением с 2003 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года после вспышки уровня X17.2 перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.
После произошедшей накануне вспышки на Солнце (стала первой в 2026 года, достигшей максимального Х-класса), днем в понедельник поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений. Как подчеркнули тогда в Лаборатории, на фоне общей низкой активности Солнца это событие трудно поддается объяснению и выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В РАН рассказали, что защищает Землю от радиационного шторма
