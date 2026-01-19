https://ria.ru/20260119/solntse-2068914408.html
Поток солнечных протонов достиг рекордных за 20 лет значений
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).
"Плотность потока протонов с энергиями выше 10 МэВ, использующихся как стандартный мировой индекс, достигла уровня 7000 единиц pfu (1 протон/(см² с ср), что является максимальным значением с 2003 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года после вспышки уровня X17.2 перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.
После произошедшей накануне вспышки на Солнце (стала первой в 2026 года, достигшей максимального Х-класса), днем в понедельник поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений. Как подчеркнули тогда в Лаборатории, на фоне общей низкой активности Солнца это событие трудно поддается объяснению и выглядит как результат исключительно редкого стечения обстоятельств.