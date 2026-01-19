Рейтинг@Mail.ru
Американцу, пойманному в Сочи, дали срок за перевозку оружия на яхте - РИА Новости, 19.01.2026
13:24 19.01.2026
Американцу, пойманному в Сочи, дали срок за перевозку оружия на яхте
Американцу, пойманному в Сочи, дали срок за перевозку оружия на яхте - РИА Новости, 19.01.2026
Американцу, пойманному в Сочи, дали срок за перевозку оружия на яхте
Американец, который на своей яхте плыл из США на свидание к жительнице Казани, осужден на 5 лет за незаконную перевозку оружия, обнаруженного в его каюте в... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
сша
сочи
россия
евразийский экономический союз
краснодарский краевой суд
сша
сочи
россия
2026
Новости
происшествия, сша, сочи, россия, евразийский экономический союз, краснодарский краевой суд
Происшествия, США, Сочи, Россия, Евразийский экономический союз, Краснодарский краевой суд
Американцу, пойманному в Сочи, дали срок за перевозку оружия на яхте

Пойманного в Сочи американца осудили на 5 лет за перевозку оружия на яхте

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Американец, который на своей яхте плыл из США на свидание к жительнице Казани, осужден на 5 лет за незаконную перевозку оружия, обнаруженного в его каюте в Сочи, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, с 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман на своей прогулочной яхте отплыл из Штатов по маршруту Орта (Португалия) - остров Мальорка (Испания) - остров Сицилия (Италия) - Греция – Амасра (Турция). На борту яхты было ранее купленное им огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Жителю Кабардино-Балкарии вынесли приговор за торговлю оружием
25 ноября 2025, 11:07
"Девятнадцатого июня американец пришвартовал яхту в морском порту города Сочи, скрыв от пограничного контроля наличие на борту оружия. После прохождения таможенной границы в ходе проведения осмотра яхты огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщили в пресс-службе судов.
В судебном заседании Зиммерман вину признал в полном объёме. Суду он рассказал, что в интернете познакомился с девушкой, которая живет в Казани, и решил поехать к ней в Россию на своей яхте. Отправляясь в путь, он не озаботился изучением законов РФ и полагал, что оружие, которое хранилось у него на яхте для самообороны, просто всегда должно оставаться на борту.
Центральным районным судом города Сочи гражданин США был признан виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия, основной части огнестрельного оружия (ствола) и боеприпасов. Судом ему было назначено 5 лет исправительной колонии общего режима.
"Законность и справедливость вынесенного приговора подтвердил Краснодарский краевой суд, рассмотрев материалы уголовного дела в апелляционном порядке. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - заключили в пресс-службе судов региона.
Водитель, пытавшийся провезти оружие на территорию ИК-47, в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию
15 ноября 2025, 10:23
 
ПроисшествияСШАСочиРоссияЕвразийский экономический союзКраснодарский краевой суд
 
 
