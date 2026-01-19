Американцу, пойманному в Сочи, дали срок за перевозку оружия на яхте

КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Американец, который на своей яхте плыл из США на свидание к жительнице Казани, осужден на 5 лет за незаконную перевозку оружия, обнаруженного в его каюте в Сочи, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, с 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман на своей прогулочной яхте отплыл из Штатов по маршруту Орта (Португалия) - остров Мальорка (Испания) - остров Сицилия (Италия) - Греция – Амасра (Турция). На борту яхты было ранее купленное им огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
"Девятнадцатого июня американец пришвартовал яхту в морском порту города Сочи, скрыв от пограничного контроля наличие на борту оружия. После прохождения таможенной границы в ходе проведения осмотра яхты огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщили в пресс-службе судов.
В судебном заседании Зиммерман вину признал в полном объёме. Суду он рассказал, что в интернете познакомился с девушкой, которая живет в Казани, и решил поехать к ней в Россию на своей яхте. Отправляясь в путь, он не озаботился изучением законов РФ и полагал, что оружие, которое хранилось у него на яхте для самообороны, просто всегда должно оставаться на борту.
Центральным районным судом города Сочи гражданин США был признан виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия, основной части огнестрельного оружия (ствола) и боеприпасов. Судом ему было назначено 5 лет исправительной колонии общего режима.
"Законность и справедливость вынесенного приговора подтвердил Краснодарский краевой суд, рассмотрев материалы уголовного дела в апелляционном порядке. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - заключили в пресс-службе судов региона.
