СНГ остается открытым для участия Украины и Молдавии, заявил Лебедев
08:15 19.01.2026
СНГ остается открытым для участия Украины и Молдавии, заявил Лебедев
в мире
украина
молдавия
сергей лебедев
снг
содружество
в мире, украина, молдавия, сергей лебедев, снг, содружество
В мире, Украина, Молдавия, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
СНГ остается открытым для участия Украины и Молдавии, заявил Лебедев

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Содружество Независимых Государств остается открытым для полноценного участия Украины и Молдавии в совместной работе, они юридически и фактически остаются в составе СНГ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"Республика Молдова и Украина, действительно, на текущий момент свели к минимуму свое участие в деятельности органов Содружества. Однако обращений о выходе из СНГ с их стороны не поступало, таким образом, юридически, да и фактически, они остаются в составе Организации", - сказал РИА Новости Лебедев в ответ на вопрос, как строится взаимодействие с этими двумя странами, практически не участвующими в работе структур СНГ.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
10 октября 2025, 12:16
Как отметил генсек, СНГ - это не только система рабочих структур, но и совокупность правовых институтов - межгосударственных договоров и соглашений, а их свыше 550, предусматривающих взаимные права и обязанности их участников.
"Не выходя из большинства таких документов, молдавская и украинская стороны признают свои обязательства по ним. Более того, международно-правовая база Содружества продолжает играть важную роль в отношениях Молдовы и Украины с большинством государств-участников СНГ, особенно в центральноазиатском и южнокавказском регионах", - добавил Лебедев.
"Содружество Независимых Государств, как и ранее, остается открытым для полноценного участия Украины и Молдовы в совместной работе", - подчеркнул генеральный секретарь организации.
По данным секретариата СНГ, в истекшем году представители Украины не участвовали ни в одном из заседаний органов отраслевого сотрудничества СНГ. Представители Молдавии участвовали лишь в одном заседании отраслевого органа - заседании Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ - в качестве наблюдателя.
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
2 января, 08:08
 
