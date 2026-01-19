СНГ остается открытым для участия Украины и Молдавии, заявил Лебедев

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Содружество Независимых Государств остается открытым для полноценного участия Украины и Молдавии в совместной работе, они юридически и фактически остаются в составе СНГ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Республика Молдова и Украина , действительно, на текущий момент свели к минимуму свое участие в деятельности органов Содружества . Однако обращений о выходе из СНГ с их стороны не поступало, таким образом, юридически, да и фактически, они остаются в составе Организации", - сказал РИА Новости Лебедев в ответ на вопрос, как строится взаимодействие с этими двумя странами, практически не участвующими в работе структур СНГ.

Как отметил генсек, СНГ - это не только система рабочих структур, но и совокупность правовых институтов - межгосударственных договоров и соглашений, а их свыше 550, предусматривающих взаимные права и обязанности их участников.

"Не выходя из большинства таких документов, молдавская и украинская стороны признают свои обязательства по ним. Более того, международно-правовая база Содружества продолжает играть важную роль в отношениях Молдовы и Украины с большинством государств-участников СНГ, особенно в центральноазиатском и южнокавказском регионах", - добавил Лебедев.

"Содружество Независимых Государств, как и ранее, остается открытым для полноценного участия Украины и Молдовы в совместной работе", - подчеркнул генеральный секретарь организации.