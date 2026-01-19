Рейтинг@Mail.ru
Баканов и Анохин обсудили взаимодействие "Роскосмоса" и смоленских компаний - РИА Новости, 19.01.2026
Смоленская область
Смоленская область
 
20:07 19.01.2026
Баканов и Анохин обсудили взаимодействие "Роскосмоса" и смоленских компаний
Баканов и Анохин обсудили взаимодействие "Роскосмоса" и смоленских компаний

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Генеральный директор “Роскосмоса” Дмитрий Баканов обсудил с губернатором Смоленской области Василием Анохиным взаимодействие предприятий региона и госкорпорации.
«
"У нашей промышленности серьезный потенциал для участия в высокотехнологичных проектах", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор региона упомянул предприятие "СТЭРТЕХ", которое располагается в Смоленском муниципальном округе и входит в группу компаний "Эрствак". Его представители предложили расширить взаимодействие в части производства и поставок высокотехнологичного оборудования.
"Компания производит установки для имитации космического пространства, системы разгерметизации и многое другое. “Роскосмос” выразил заинтересованность в этой продукции и поручил профильной организации "Техномаш" детально проработать с нашим предприятием потребности отрасли", – отметил Анохин.
Также стороны обсудили вопросы цифровой трансформации производства. По словам губернатора региона, смоленское подразделение группы компаний "Цифра" использует систему "Диспетчер", которая в режиме реального времени анализирует эффективность работы порядка 500 единиц оборудования на шести предприятиях "Роскосмоса".
"Дивизион "Машиностроение и металлообработка" готов расширять данное сотрудничество. Предложение – создать единую цифровую платформу для предприятий “Роскосмоса”. Это позволит объединить данные о работе оборудования со всех площадок в режиме реального времени и оперативно контролировать производственные процессы", – сказал Анохин.
Кроме того, отмечает губернатор региона, смоленская компания готова участвовать в разработке отраслевых цифровых стандартов, а также в обучении и подготовке профессионалов по цифровизации.
"Озвученные предложения получили одобрение. На встрече особо отметили заинтересованность госкорпорации в продукции смоленских предприятий, ориентированности на конкретный результат. Договорились, что особое внимание уделим развитию высокотехнологичных производств, внедрению инноваций, реализации политики импортозамещения", – подчеркнул глава региона.
 
Смоленская область, Василий Анохин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
 
 
Заголовок открываемого материала