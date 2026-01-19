Целью теракта в Кабуле были граждане Китая, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Целью, предположительно, теракта в центре афганской столицы были граждане Китая, Целью, предположительно, теракта в центре афганской столицы были граждане Китая, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на источники в службах безопасности.

"Источники в службах безопасности подтвердили TOLOnews, что целью сегодняшнего взрыва в кабульском районе Шахр-е Нау были граждане Китая", - говорится в сообщении.

По данным источников, "среди пострадавших от взрыва также есть граждане Китая, но точное их число пока не известно".

Новостной портал телеканала Afghanistan International сообщает, что располагает видеозаписью, на которой видно, что взрывом сильно поврежден китайский ресторан China Lanzhou Beef Noodle. "Очевидцы сообщили, что в результате взрыва пострадали как граждане Китая, так и афганские мирные жители. Некоторые предположили, что взрыв мог быть осуществлен террористом-смертником", - говорится в сообщении портала.

Ранее пресс-секретарь управления сил безопасности полиции Кабула Халид Задран сообщил в соцсети Х, что взрыв в районе Шахр-и-Нау повлек за собой жертвы. Он пояснил, что отель, в котором прогремел взрыв, располагается на улице Гольфоруши (Цветочной) в районе Шахр-е Нау, относящемся к четвертому муниципальному и полицейскому округу города. Задран добавил, что точное число жертв пока не известно.