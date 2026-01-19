МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина становится все более разобщенной, с годами растет дистанция между военными и гражданским населением, зачастую это связано с усталостью населения в связи с продолжающимся конфликтом, пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинских военных.
"Страна становится все менее объединенной, с годами изменения становятся значительными. Это усталость ...", - приводит издание слова украинского лейтенанта Марии Аны. "Мы живем во все более разделенных мирах", - заявил другой украинский военный с позывным "Механ".
На прошлой неделе депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что многим украинцам уже все равно, под каким флагом жить, лишь бы прекратился вооруженный конфликт. По словам Скороход, уровень ненависти и усталости в обществе уже достиг критической точки. Депутат также поддержала урегулирование на Украине и указала на размеры кладбищ, которые свидетельствуют о серьезных потерях ВСУ.
