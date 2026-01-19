Украина становится все более разобщенной, пишет Pais

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина становится все более разобщенной, с годами растет дистанция между военными и гражданским населением, зачастую это связано с усталостью населения в связи с продолжающимся конфликтом, пишет испанская газета Pais со ссылкой на украинских военных.