23:22 19.01.2026
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за жестокого избиения девочки в Адыгее
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за жестокого избиения девочки в Адыгее
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения 14-летней девочки сверстницами в Адыгее, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
россия
республика адыгея
майкоп
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, республика адыгея, майкоп, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Майкоп, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за жестокого избиения девочки в Адыгее

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения 14-летней школьницы в Адыгее

КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения 14-летней девочки сверстницами в Адыгее, сообщили в ведомстве.
В воскресенье в прокуратуре Адыгеи сообщили, что вечером 15 января подростки избили школьницу в Майкопе, которая возвращалась домой с дополнительных занятий. Полиция проводит проверку. Пострадавшую девочку госпитализировали, сообщили РИА Новости в МВД по Адыгее. Как уточнил представитель МВД, участники конфликта установлены.
"В медиапространстве активно обсуждается информация о том, что 15 января в Майкопе около одной из школ жестоко избили 14-летнюю школьницу. Нападавшие - группа девочек в возрасте 14-16 лет. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Отмечается, что мать девочки обратилась к председателю СК с просьбой обратить внимание на ситуацию, опасаясь, что виновные из-за родственных связей могут избежать ответственности.
"Председатель СК России Бастрыкин поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, руководству управления кадров центрального аппарата СК дано указание организовать служебную проверку в связи с озвученными в обращении фактами.
ПроисшествияРоссияРеспублика АдыгеяМайкопАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
