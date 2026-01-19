https://ria.ru/20260119/sk-2068912232.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за жестокого избиения девочки в Адыгее
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за жестокого избиения девочки в Адыгее
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения 14-летней девочки сверстницами в Адыгее, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:22:00+03:00
происшествия
россия
республика адыгея
майкоп
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
