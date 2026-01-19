Рейтинг@Mail.ru
СК проверит данные об отсутствии воды в двух городах Ростовской области - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/sk-2068802796.html
СК проверит данные об отсутствии воды в двух городах Ростовской области
СК проверит данные об отсутствии воды в двух городах Ростовской области - РИА Новости, 19.01.2026
СК проверит данные об отсутствии воды в двух городах Ростовской области
Следователи организовали проверку информации об отсутствии воды у жителей городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:28:00+03:00
2026-01-19T14:28:00+03:00
происшествия
гуково
зверево
каменский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
https://ria.ru/20260117/ural-2068532029.html
гуково
зверево
каменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гуково, зверево, каменский район
Происшествия, Гуково, Зверево, Каменский район
СК проверит данные об отсутствии воды в двух городах Ростовской области

СК проверит данные об отсутствии воды у жителей двух городов Ростовской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации об отсутствии воды у жителей городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов Ростовской области, сообщило СУСК России по региону.
По информации министерства ЖКХ области, 16 января в районе хутора Вишневецкий произошел порыв на магистральном водоводе, из-за чего в ряде муниципалитетов была либо остановлена подача воды, либо осуществлялась с пониженным давлением. Спустя два дня во время опрессовки произошел повторный порыв. В результате до настоящего времени водоснабжение отсутствует в городах Гуково и Зверево, а также ряде поселков Красносулинского и Каменского районов.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Согласно открытым источникам, в Гуково и Зверево в общей сложности проживают почти 83 тысячи человек.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
На Урале завели дело после отключения света в двух деревнях в морозы
17 января, 18:50
 
ПроисшествияГуковоЗверевоКаменский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала