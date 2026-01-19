СК проверит данные об отсутствии воды в двух городах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации об отсутствии воды у жителей городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов Ростовской области, сообщило СУСК России по региону.
По информации министерства ЖКХ области, 16 января в районе хутора Вишневецкий произошел порыв на магистральном водоводе, из-за чего в ряде муниципалитетов была либо остановлена подача воды, либо осуществлялась с пониженным давлением. Спустя два дня во время опрессовки произошел повторный порыв. В результате до настоящего времени водоснабжение отсутствует в городах Гуково и Зверево, а также ряде поселков Красносулинского и Каменского районов.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Согласно открытым источникам, в Гуково и Зверево в общей сложности проживают почти 83 тысячи человек.