Сирийские войска атаковали курдов, несмотря на перемирие, заявили в СДС

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы, подконтрольные Дамаску, атаковали позиции курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в нескольких населенных пунктах в провинции Ракка на северо-востоке страны вопреки достигнутому ранее соглашению о полном прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения, говорится в заявлении пресс-службы СДС.

"Уровень угрозы стремительно возрастает на фоне попыток этих (подконтрольных Дамаску - ред.) формирований приблизиться к тюрьме и установить над ней контроль, что может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности, угрожающим стабильности и открывающим путь к возвращению хаоса и терроризма", - отмечается в коммюнике СДС.