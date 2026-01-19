Сирийские войска атаковали курдов, несмотря на перемирие, заявили в СДС

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы, подконтрольные Дамаску, атаковали позиции курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) в нескольких населенных пунктах в провинции Ракка на северо-востоке страны вопреки достигнутому ранее соглашению о полном прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения, говорится в заявлении пресс-службы СДС.
"Несмотря на объявленное соглашение о прекращении огня (от 18 января - ред.) и сделанные по этому поводу заявления, формирования правительства Дамаска продолжают свои атаки на наши силы в районах Айн-Иссы, аш-Шаддады и Ракки", - написано в заявлении.
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
18 января, 20:01
По данным курдского командования, в настоящее время идут ожесточенные столкновения между силами СДС и сирийской армией в районе тюрьмы "Аль-Актаан" в Ракке, где содержатся задержанные боевики террористической организации ИГ*.
"Уровень угрозы стремительно возрастает на фоне попыток этих (подконтрольных Дамаску - ред.) формирований приблизиться к тюрьме и установить над ней контроль, что может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности, угрожающим стабильности и открывающим путь к возвращению хаоса и терроризма", - отмечается в коммюнике СДС.
В воскресенье 18 января командование СДС и сирийские власти достигли соглашения, которое включает прекращение огня и интеграцию курдских формирований в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14-ти пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство*" и их семей.
Курды надеются на помощь США и Израиля в конфликте с Сирией
18 января, 19:31
Командующий курдскими формированиями Мазлум Абди заявил, что курдское ополчение согласилось передать под контроль сирийских центральных властей города Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны ради "предотвращения гражданской войны".
Говоря о новом соглашении с властями Сирии о полном прекращении огня и интеграции курдских сил в армию и силовые структуры, он сказал, что в понедельник посетит Дамаск для обсуждения его пунктов.
* Запрещенная в России террористическая организация