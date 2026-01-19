Курдское ополчение передало властям Сирии города на северо-востоке

ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлум Абди заявил, что курдское ополчение согласилось передать под контроль сирийских центральных властей города Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны ради "предотвращения гражданской войны".
"Вывод СДС из Ракки и Дейр-эз-Зора направлен на предотвращение эскалации и гражданской войны, которая привела бы к увеличению числа погибших, особенно среди мирного населения", - сказал Абди, чьи слова цитирует телеканал Rudaw.
"Мы полны решимости защитить достижения революции и нашего народа, а также полны решимости отстоять уникальный характер нашего региона", - добавил Абди.
При этом Абди заявил, что "подтвердил спецпосланнику США по Сирии Тому Барраку приверженность интеграции курдских сил в сирийские госструктуры".
Ранее президент на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о подписании соглашения с "Сирийскими демократическими силами" которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14-ти пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и их семей.
