01:23 19.01.2026
Курдское ополчение передало властям Сирии города на северо-востоке
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
исламское государство*
в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы, исламское государство*
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Ракка (мухафаза), Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы, Исламское государство*
Курдское ополчение передало властям Сирии города на северо-востоке

СДС передали властям Сирии контроль над Дейр-эз-Зором и Раккой

ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлум Абди заявил, что курдское ополчение согласилось передать под контроль сирийских центральных властей города Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны ради "предотвращения гражданской войны".
"Вывод СДС из Ракки и Дейр-эз-Зора направлен на предотвращение эскалации и гражданской войны, которая привела бы к увеличению числа погибших, особенно среди мирного населения", - сказал Абди, чьи слова цитирует телеканал Rudaw.
Бойцы СДС - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
СДС опровергли сообщения об атаке на гражданские районы Алеппо
10 января, 16:42
Говоря о новом соглашении с властями Сирии о полном прекращении огня и интеграции курдских сил в армию и силовые структуры, он сказал, что в понедельник посетит Дамаск для обсуждения его пунктов.
"Мы полны решимости защитить достижения революции и нашего народа, а также полны решимости отстоять уникальный характер нашего региона", - добавил Абди.
При этом Абди заявил, что "подтвердил спецпосланнику США по Сирии Тому Барраку приверженность интеграции курдских сил в сирийские госструктуры".
Ранее президент на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о подписании соглашения с "Сирийскими демократическими силами" которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14-ти пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и их семей.
* Запрещенная в России террористическая организация
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Курды из ополчения займут руководящие должности в Сирии
Вчера, 20:01
 
