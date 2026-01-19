Рейтинг@Mail.ru
В Сирии штурмуют тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ*
16:46 19.01.2026
В Сирии штурмуют тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ*
В мире, Сирия, Ракка (мухафаза), Эль-Хасаке, Сирийские демократические силы, Исламское государство*
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, где содержаться тысячи боевиков террористической организации ИГ*, говорится в заявлении пресс-службы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).
"Стены тюрьмы аш-Шаддада к югу от эль-Хасаке, где содержатся тысячи боевиков ИГ*, подверглись нападению вооруженных группировок. Ведутся ожесточённые столкновения с нашими силами, отвечающими за охрану тюрьмы, на фоне крайне опасной обстановки в сфере безопасности", - написано в заявлении.
К кому относятся вооруженные отряды, напавшие на тюрьму, в заявлении не уточняется.
Командование СДС ранее обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому в воскресенье соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии в свое очередь заявило, что отдельные отряды Рабочей Партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.
В воскресенье 18 января командование СДС и сирийские власти достигли соглашения о прекращении огня, которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14-ти пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* и их семей.
Командующий курдскими формированиями Мазлум Абди заявил, что курдское ополчение согласилось передать под контроль сирийских центральных властей города Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны ради "предотвращения гражданской войны".
* Запрещенная в России террористическая организация
