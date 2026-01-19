В Сирии штурмуют тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ*

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, где содержаться тысячи боевиков террористической организации ИГ*, говорится в заявлении пресс-службы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС).

К кому относятся вооруженные отряды, напавшие на тюрьму, в заявлении не уточняется.