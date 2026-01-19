СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора международной медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены: <...> главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоновна Симоньян, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев", — рассказало ведомство в Telegram-канале.
© Фото : Следственный комитет РФМаргарита Симоньян на встрече представителей СМИ с главой СК Александром Бастрыкиным
Маргарита Симоньян на встрече представителей СМИ с главой СК Александром Бастрыкиным
В понедельник председатель СК Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
© Фото : Следственный комитет РФДмитрий Киселев во время церемонии награждения представителей российских СМИ на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным
Дмитрий Киселев во время церемонии награждения представителей российских СМИ на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным
Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к работе Следственного комитета, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
