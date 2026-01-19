Рейтинг@Mail.ru
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
19:28 19.01.2026 (обновлено: 20:51 19.01.2026)
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и... РИА Новости, 19.01.2026
Встреча председателя СК России А. И. Бастрыкина с представителями российских СМИ
Сюжет о встрече председателя СК России А. И. Бастрыкина с представителями российских СМИ
общество, россия, маргарита симоньян, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий киселев
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Киселев
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следственный комитет наградил памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора международной медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены: <...> главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоновна Симоньян, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев", — рассказало ведомство в Telegram-канале.

© Фото : Следственный комитет РФМаргарита Симоньян на встрече представителей СМИ с главой СК Александром Бастрыкиным
Председатель СК России встретился с представителями российских СМИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Следственный комитет РФ
Маргарита Симоньян на встрече представителей СМИ с главой СК Александром Бастрыкиным
В понедельник председатель СК Александр Бастрыкин встретился с представителями российских СМИ. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
© Фото : Следственный комитет РФДмитрий Киселев во время церемонии награждения представителей российских СМИ на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным
Дмитрий Киселев во время церемонии награждения представителей российских СМИ на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Следственный комитет РФ
Дмитрий Киселев во время церемонии награждения представителей российских СМИ на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным
Бастрыкин поблагодарил журналистов за внимание к работе Следственного комитета, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
Общество Россия Маргарита Симоньян Александр Бастрыкин Следственный комитет России (СК РФ) Дмитрий Киселев
 
 
