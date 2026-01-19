Рейтинг@Mail.ru
20:34 19.01.2026
Сибиряки переночевали в минус 43 в палатке на Торгашинском хребте
Сибиряки переночевали в минус 43 в палатке на Торгашинском хребте
красноярский край, россия, сергей ткаченко
Красноярский край, Россия, Сергей Ткаченко
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗаснеженный лес на берегу реки Енисей
Заснеженный лес на берегу реки Енисей - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Заснеженный лес на берегу реки Енисей. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 янв – РИА Новости. Двое сибиряков переночевали в палатках на Торгашинском хребте в Красноярском крае при температуре минус 43 градуса, экстремальную ночевку мужчины устроили ради получения опыта, сообщил РИА Новости участник эксперимента, альпинист и эксперт по активному туризму Сергей Ткаченко.
"Мы вместе с Владиславом, кто со мной осуществлял ночевку, действующие инструкторы-проводники, мы занимаемся активным туризмом. Для меня это подготовка себя и организма к различным непредвиденным ситуациям на горных маршрутах. Наша задача подготовить организм и свой опыт к таким ситуациям, когда под рукой нет того, что необходимо", - говорит Сергей.
По его словам, такой опыт необходим ему как инструктору и гиду, который водит людей по маршрутам по всей России. Это также важно для обеспечения безопасности туристов в турах. Как уточнил Сергей, у них были с собой самые обычные палатки и спальники, доступные любому туристу, а не дорогостоящие, профессиональные модели.
"Мы ждали два года, когда наконец-то упадет температура, больше, чем с нашей прошлой ночевкой два года назад. В этом году мы застали минус 43 по абсолютной температуре воздуха. Плюс мы специально поднялись на гору для того, чтобы достать еще более суровые условия, потому что на вершине горы всегда холоднее, всегда ветренее. Ощущения совершенно другие, в связи с этим фактором. Соответственно, по ощущениям там было около минус 50 градусов", - подчеркнул собеседник.
Ткаченко также добавил, что такая тренировка позволила понять, какие факторы нужно учесть в реальных условиях горных маршрутов. Поскольку это был стресс для организма, участники, вероятно, не будут повторять этот эксперимент, так как все необходимые знания уже получены. Для Сергея это также подготовка к его личным путешествиям: в 2028 году он поставил себе цель совершить восхождение на вторую по высоте вершину в мире – гору К2 (Чогори).
Самка ирбиса с тремя котятами в Сайлюгемском нацпарке - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Самку ирбиса с тремя котятами засняли фотоловушки в Республике Алтай
14 июля 2025, 10:35
 
Красноярский крайРоссияСергей Ткаченко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
