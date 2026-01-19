Сибиряки переночевали в минус 43 в палатке на Торгашинском хребте

"Мы вместе с Владиславом, кто со мной осуществлял ночевку, действующие инструкторы-проводники, мы занимаемся активным туризмом. Для меня это подготовка себя и организма к различным непредвиденным ситуациям на горных маршрутах. Наша задача подготовить организм и свой опыт к таким ситуациям, когда под рукой нет того, что необходимо", - говорит Сергей.

"Мы ждали два года, когда наконец-то упадет температура, больше, чем с нашей прошлой ночевкой два года назад. В этом году мы застали минус 43 по абсолютной температуре воздуха. Плюс мы специально поднялись на гору для того, чтобы достать еще более суровые условия, потому что на вершине горы всегда холоднее, всегда ветренее. Ощущения совершенно другие, в связи с этим фактором. Соответственно, по ощущениям там было около минус 50 градусов", - подчеркнул собеседник.