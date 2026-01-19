Рейтинг@Mail.ru
16:42 19.01.2026 (обновлено: 16:52 19.01.2026)
Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком
Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком
происшествия, барнаул, москва, россия, карина штерн
Происшествия, Барнаул, Москва, Россия, Карина Штерн
Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком

Боровшаяся с раком блогер из Барнаула Карина Штерн умерла в возрасте 23 лет

© Страница Карины Штерн в соцсетиКарина Штерн
Карина Штерн - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Страница Карины Штерн в соцсети
Карина Штерн. Архивное фото
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Боровшаяся с раком блогер Карина Штерн скончалась, не дожив двух месяцев до 24-летия, ее похоронят в Барнауле, сообщил отец девушки в соцсетях.
"Моей девочке было всего 23. 14.03.2002-18.01.2026… Проститься с Кариной можно будет в Барнауле… О дате прощания сообщу позже", - написал отец девушки.
Как ранее рассказывала Карина на своей странице в соцсетях, в 2022 году у нее диагностировали рак, после 10 месяцев борьбы ей удалось выйти в ремиссию. В 2024 году болезнь вернулась. Об этом Штерн рассказала подписчикам перед самым Новым годом - видео с признанием она опубликовала 31 декабря 2025 года.
Судя по постам Штерн, она жила в Москве, построила бизнес, вела активный образ жизни, путешествовала. Родители девушки сообщают на ее странице, что ведут сбор средств для доставки тела дочери в Барнаул.
 
ПроисшествияБарнаулМоскваРоссияКарина Штерн
 
 
