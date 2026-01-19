Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком

БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Боровшаяся с раком блогер Карина Штерн скончалась, не дожив двух месяцев до 24-летия, ее похоронят в Барнауле, сообщил отец девушки в соцсетях.

Как ранее рассказывала Карина на своей странице в соцсетях, в 2022 году у нее диагностировали рак, после 10 месяцев борьбы ей удалось выйти в ремиссию. В 2024 году болезнь вернулась. Об этом Штерн рассказала подписчикам перед самым Новым годом - видео с признанием она опубликовала 31 декабря 2025 года.