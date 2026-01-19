https://ria.ru/20260119/shtern-2068837060.html
Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком
Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком - РИА Новости, 19.01.2026
Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком
Боровшаяся с раком блогер Карина Штерн скончалась, не дожив двух месяцев до 24-летия, ее похоронят в Барнауле, сообщил отец девушки в соцсетях. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:42:00+03:00
2026-01-19T16:42:00+03:00
2026-01-19T16:52:00+03:00
происшествия
барнаул
москва
россия
карина штерн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068836546_0:98:844:573_1920x0_80_0_0_20ccc02699bb6ca0afa6fffb4c0794e1.jpg
барнаул
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068836546_0:97:844:730_1920x0_80_0_0_0a86d543e23caa3e3ff8b3a4f6fd5b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, москва, россия, карина штерн
Происшествия, Барнаул, Москва, Россия, Карина Штерн
Умерла блогер из Барнаула Карина Штерн, боровшаяся с раком
Боровшаяся с раком блогер из Барнаула Карина Штерн умерла в возрасте 23 лет
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Боровшаяся с раком блогер Карина Штерн скончалась, не дожив двух месяцев до 24-летия, ее похоронят в Барнауле, сообщил отец девушки в соцсетях.
"Моей девочке было всего 23. 14.03.2002-18.01.2026… Проститься с Кариной можно будет в Барнауле
… О дате прощания сообщу позже", - написал отец девушки.
Как ранее рассказывала Карина на своей странице в соцсетях, в 2022 году у нее диагностировали рак, после 10 месяцев борьбы ей удалось выйти в ремиссию. В 2024 году болезнь вернулась. Об этом Штерн рассказала подписчикам перед самым Новым годом - видео с признанием она опубликовала 31 декабря 2025 года.
Судя по постам Штерн, она жила в Москве
, построила бизнес, вела активный образ жизни, путешествовала. Родители девушки сообщают на ее странице, что ведут сбор средств для доставки тела дочери в Барнаул.