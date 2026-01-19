Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в ежегодном съезде РСПП, который пройдет весной.

В этом году РСПП отмечает юбилей - 35 лет.

"Начнем Неделей российского бизнеса, она пройдет 16–20 февраля, в ее рамках запланированы не менее 15 отраслевых форумов. По их итогам готовим проект резолюции съезда и заранее направляем его в регионы и правительство, чтобы часть вопросов решалась еще до съезда РСПП, который пройдет весной. На съезд традиционно приглашаем президента", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.