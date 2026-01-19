Рейтинг@Mail.ru
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП - РИА Новости, 19.01.2026
16:30 19.01.2026
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП
РИА Новости
2026
РИА Новости
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП

Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП весной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в ежегодном съезде РСПП, который пройдет весной.
В этом году РСПП отмечает юбилей - 35 лет.
"Начнем Неделей российского бизнеса, она пройдет 16–20 февраля, в ее рамках запланированы не менее 15 отраслевых форумов. По их итогам готовим проект резолюции съезда и заранее направляем его в регионы и правительство, чтобы часть вопросов решалась еще до съезда РСПП, который пройдет весной. На съезд традиционно приглашаем президента", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.
Также он добавил, что в этом году в третий раз будет вручаться премия "Лидеры ответственного бизнеса" - ее участников стало больше, в том числе и средних компаний.
