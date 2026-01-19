https://ria.ru/20260119/shohin-2068834986.html
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП - РИА Новости, 19.01.2026
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в ежегодном съезде РСПП,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:30:00+03:00
2026-01-19T16:30:00+03:00
2026-01-19T16:30:00+03:00
александр шохин
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999118482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51369b2cbb3981124e78d8486918b46f.jpg
https://ria.ru/20260118/rsppy-2068585671.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999118482_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_287da8624de9d87f601431c002c94137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шохин, владимир путин, экономика
Александр Шохин, Владимир Путин, Экономика
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП
Шохин пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде РСПП весной
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в ежегодном съезде РСПП, который пройдет весной.
В этом году РСПП отмечает юбилей - 35 лет.
"Начнем Неделей российского бизнеса, она пройдет 16–20 февраля, в ее рамках запланированы не менее 15 отраслевых форумов. По их итогам готовим проект резолюции съезда и заранее направляем его в регионы и правительство, чтобы часть вопросов решалась еще до съезда РСПП, который пройдет весной. На съезд традиционно приглашаем президента", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.
Также он добавил, что в этом году в третий раз будет вручаться премия "Лидеры ответственного бизнеса" - ее участников стало больше, в том числе и средних компаний.