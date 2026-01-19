Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает стартовую цену за выставленный на торги аэропорт "Домодедово" справедливой и полагает, что претенденты на покупку этого актива есть.

"Я думаю, если при определении цены в 132 миллиарда рублей соблюдены процедуры, установленные законом, то значит справедливая цена. Будем исходить из этого. А какая будет финальная цена? Наверное, чуть-чуть сверху-то будет", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.