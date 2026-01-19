Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает стартовую цену за выставленный на торги аэропорт "Домодедово" справедливой и полагает, что претенденты на покупку этого актива есть.
"Я думаю, если при определении цены в 132 миллиарда рублей соблюдены процедуры, установленные законом, то значит справедливая цена. Будем исходить из этого. А какая будет финальная цена? Наверное, чуть-чуть сверху-то будет", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указано на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
"Что касается претендентов, полагаю, что, если бы не было потенциальных претендентов, сейчас бы не выставлялись на торги такого рода активы. Здесь промахнуться нельзя, что называется", - добавил Шохин.
Он напомнил, что необходимо более одного не аффилированного с другим претендента, чтобы полноценные торги состоялись. "Если никто не заявится, кроме одного, торги придется отменить и понизить цену, а потом выставить еще раз на торги. Вот этого не хотелось бы", - заключил глава РСПП.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта " Домодедово ".
