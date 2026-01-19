Рейтинг@Mail.ru
Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/shohin-2068718468.html
Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой
Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой - РИА Новости, 19.01.2026
Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает стартовую цену за выставленный на торги аэропорт "Домодедово" справедливой РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:50:00+03:00
2026-01-19T10:50:00+03:00
экономика
московская область (подмосковье)
россия
александр шохин
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
российский союз промышленников и предпринимателей
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999118482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51369b2cbb3981124e78d8486918b46f.jpg
https://ria.ru/20260114/domodedovo-2067780180.html
https://ria.ru/20260116/nikitin-2068393107.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999118482_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_287da8624de9d87f601431c002c94137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская область (подмосковье), россия, александр шохин, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), российский союз промышленников и предпринимателей, генеральная прокуратура рф
Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Шохин, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Российский союз промышленников и предпринимателей, Генеральная прокуратура РФ
Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой

Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" в 132 млрд руб справедливой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает стартовую цену за выставленный на торги аэропорт "Домодедово" справедливой и полагает, что претенденты на покупку этого актива есть.
"Я думаю, если при определении цены в 132 миллиарда рублей соблюдены процедуры, установленные законом, то значит справедливая цена. Будем исходить из этого. А какая будет финальная цена? Наверное, чуть-чуть сверху-то будет", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На "Авито" появилось объявление о продаже Домодедово
14 января, 12:24
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указано на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
"Что касается претендентов, полагаю, что, если бы не было потенциальных претендентов, сейчас бы не выставлялись на торги такого рода активы. Здесь промахнуться нельзя, что называется", - добавил Шохин.
Он напомнил, что необходимо более одного не аффилированного с другим претендента, чтобы полноценные торги состоялись. "Если никто не заявится, кроме одного, торги придется отменить и понизить цену, а потом выставить еще раз на торги. Вот этого не хотелось бы", - заключил глава РСПП.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта " Домодедово ".
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
16 января, 19:08
 
ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр ШохинДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Российский союз промышленников и предпринимателейГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала