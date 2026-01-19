Рейтинг@Mail.ru
18:12 19.01.2026
Балицкий назвал атаку ВСУ по школе в Запорожской области терактом
вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Атака со стороны ВСУ тремя беспилотниками по территории школы в запорожском городе Каменка-Днепровская - вопиющий акт террора и грубейшее нарушение всех норм международного гуманитарного права, которое не имеет никаких оправданий, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права, и не имеет никаких оправданий", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Украинские дроны атаковали школу в Запорожской области
Вооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
