Рейтинг@Mail.ru
Мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, будут судить - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/sheremetevo-2068700671.html
Мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, будут судить
Мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, будут судить - РИА Новости, 19.01.2026
Мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, будут судить
Суд ждет мужчину, бросившего 2-летнего мальчика на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T09:37:00+03:00
2026-01-19T09:37:00+03:00
происшествия
россия
каир (город)
ирина волк
ольга врадий
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025069345_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_0792b854f77e2d978916c0f410734513.jpg
https://ria.ru/20260118/kazan-2068654480.html
https://ria.ru/20250910/burnashkina-2041025647.html
россия
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025069345_275:0:1200:694_1920x0_80_0_0_2b4c435a6b0b8851cb0730d0d1b8bef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, каир (город), ирина волк, ольга врадий, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Каир (город), Ирина Волк, Ольга Врадий, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, будут судить

Мужчину, бросившего двухлетнего ребенка на пол в Шереметьево, будут судить

© МВД РоссииМужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© МВД России
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Суд ждет мужчину, бросившего 2-летнего мальчика на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Казани полиция вернула домой ребенка, о пропаже которого заявили родители
Вчера, 21:35
"Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала сайту kp.ru, что "дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера". По ее словам, перед вылетом фигурант употребил наркотик, который мог усугубить его болезненное состояние, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог осознавать общественную опасность своих действий
Россиянка Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции
10 сентября 2025, 17:44
 
ПроисшествияРоссияКаир (город)Ирина ВолкОльга ВрадийШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала