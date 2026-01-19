Мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, будут судить

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Суд ждет мужчину, бросившего 2-летнего мальчика на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
"Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала сайту kp.ru, что "дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера". По ее словам, перед вылетом фигурант употребил наркотик, который мог усугубить его болезненное состояние, а психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог осознавать общественную опасность своих действий
