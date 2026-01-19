https://ria.ru/20260119/serebro-2068686952.html
Биржевая цена на серебро в мире обновила рекорд выше $94 за тройскую унцию
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в мире поднимается более чем на 5% в понедельник утром после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 94 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.18 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,33% относительно предыдущего закрытия - до 93,243 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов четверга котировки металла поднимались до нового исторического максимума в 94,35 доллара.
При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 73,76 доллара относительно предыдущего закрытия, или на1,6%, - до 4 669,14 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов понедельника котировки обновили свой максимум 4 697,71 в доллара.