Биржевая цена на серебро в мире обновила рекорд выше $94 за тройскую унцию - РИА Новости, 19.01.2026
07:26 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/serebro-2068686952.html
Биржевая цена на серебро в мире обновила рекорд выше $94 за тройскую унцию
Биржевая цена на серебро в мире поднимается более чем на 5% в понедельник утром после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 94 долларов за... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:26:00+03:00
2026-01-19T07:26:00+03:00
2026
Экономика
Биржевая цена на серебро в мире обновила рекорд выше $94 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы
Гранулированное серебро высшей пробы - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Гранулированное серебро высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в мире поднимается более чем на 5% в понедельник утром после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 94 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.18 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,33% относительно предыдущего закрытия - до 93,243 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов четверга котировки металла поднимались до нового исторического максимума в 94,35 доллара.
При этом цена февральского фьючерса на золото увеличивалась на 73,76 доллара относительно предыдущего закрытия, или на1,6%, - до 4 669,14 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов понедельника котировки обновили свой максимум 4 697,71 в доллара.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
Вчера, 19:10
 
Экономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
