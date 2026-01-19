Биржевая цена на серебро в мире обновила рекорд выше $94 за тройскую унцию

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в мире поднимается более чем на 5% в понедельник утром после достижения в ходе торгов нового рекордного значения выше 94 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.18 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,33% относительно предыдущего закрытия - до 93,243 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов четверга котировки металла поднимались до нового исторического максимума в 94,35 доллара.