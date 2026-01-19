https://ria.ru/20260119/serbiya-2068887196.html
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до марта
экономика
сша
нефтяная индустрия сербии
санкции в отношении россии
сша
экономика, сша, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
Экономика, США, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после одобрения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), сообщила венгерская компания.
"Завершение сделки требует, среди прочего, одобрения OFAC и сербских государственных и региональных органов власти. Предварительное соглашение определяет ключевые условия договора купли-продажи, включая сроки проведения комплексной проверки NIS и получения необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении на сайте MOL.