MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до марта

БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после одобрения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), сообщила венгерская компания.