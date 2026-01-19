Рейтинг@Mail.ru
MOL подписала предварительное договор о покупке доли NIS у "Газпромнефти" - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 19.01.2026 (обновлено: 19:47 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/serbiya-2068886465.html
MOL подписала предварительное договор о покупке доли NIS у "Газпромнефти"
MOL подписала предварительное договор о покупке доли NIS у "Газпромнефти" - РИА Новости, 19.01.2026
MOL подписала предварительное договор о покупке доли NIS у "Газпромнефти"
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпромнефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:12:00+03:00
2026-01-19T19:47:00+03:00
экономика
газпром нефть
нефтяная индустрия сербии
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852706244_0:138:3360:2028_1920x0_80_0_0_669190412b25d0956d743404e4b5371b.jpg
https://ria.ru/20260119/serbiya-2068887196.html
https://ria.ru/20260115/kompaniya-2068078224.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852706244_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_19b7ef69659584052ccdecd701380036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром нефть, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
Экономика, Газпром нефть, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
MOL подписала предварительное договор о покупке доли NIS у "Газпромнефти"

MOL подписала соглашение с «Газпромнефтью» о приобретении 56,15% NIS

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром" и автозаправочная станция "Газпромнефть" на улице Наметкина в Москве
Здание компании Газпром и автозаправочная станция Газпромнефть на улице Наметкина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание компании "Газпром" и автозаправочная станция "Газпромнефть" на улице Наметкина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпромнефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").
"Компания MOL Group подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о приобретении ее 56,15% акций сербской корпорации "Нефтяная индустрия Сербии", - говорится в сообщении на сайте компании.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до марта
Вчера, 19:19
Отмечается, что после завершения сделки MOL "примет на себя значительные акционерные обязанности и права контроля в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, тем самым еще больше укрепив свое присутствие на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы".
Помимо нефтеперерабатывающего завода в Панчево, NIS также имеет розничную сеть и владеет портфелем разведочных и добывающих активов, добавили в компании.
Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Президент Сербии Александр Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
MOL не планирует закрывать НПЗ компании NIS, заявил глава Минэнерго Сербии
15 января, 15:14
 
ЭкономикаГазпром нефтьНефтяная индустрия СербииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала