MOL подписала предварительное договор о покупке доли NIS у "Газпромнефти"

Здание компании "Газпром" и автозаправочная станция "Газпромнефть" на улице Наметкина в Москве. Архивное фото

БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпромнефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

"Компания MOL Group подписала обязывающее предварительное соглашение с " Газпромнефтью " о приобретении ее 56,15% акций сербской корпорации " Нефтяная индустрия Сербии ", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что после завершения сделки MOL "примет на себя значительные акционерные обязанности и права контроля в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, тем самым еще больше укрепив свое присутствие на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы".

Помимо нефтеперерабатывающего завода в Панчево, NIS также имеет розничную сеть и владеет портфелем разведочных и добывающих активов, добавили в компании.

Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Президент Сербии Александр Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.