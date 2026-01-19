СМИ: в России завершают расконсервацию старых самолетов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России восстановят и вернут в строй старые самолеты, пишет газета "Известия" со ссылкой на "Ростех".
"Авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году", — говорится в материале.
"Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками", — отмечают "Известия".
В "Ростехе" подчеркнули, что до 2027 года эксплуатантам будут переданы еще два восстановленных Ту-204.
При этом восстанавливаются не только отечественные, но и зарубежные модели. Как сообщил газете источник, это касается также и судов Boeing-747, для которых закупаются зарубежные детали, на замену тем, у которых истек срок годности. На данный момент их хватит, чтобы отреставрировать два таких самолета.
Российская авиаотрасль одной из первых попала под жесткие санкции Запада. В частности, еще весной 2022 года ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
ЕС в рамках своих антироссийских санкций запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
