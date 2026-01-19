В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП

МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Самолет из Минеральных Вод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы, предварительно, из-за снегопада, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.