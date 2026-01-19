В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП

МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Самолет из Минеральных Вод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы, предварительно, из-за снегопада, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее источник РИА Новости в аэропорту Махачкалы сообщил, что в ночь на понедельник прилетевший из Минвод самолет выкатился за пределы полосы при посадке, обошлось без повреждений и пострадавших. В дальнейшем два других борта ушли на запасной аэродром из-за плохого сцепления с ВПП.
"По предварительным данным, установлено, что 18 января 2026 года самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды — Махачкала, совершил штатную посадку в аэропорту Махачкалы и выкатился за пределы ВПП. Предварительная причина инцидента — неблагоприятные погодные условия: снегопад. Пострадавших нет, воздушное судно не имеет повреждений", – говорится в сообщении.
Идет проверка, на месте работают следователи, добавили в ведомстве.
