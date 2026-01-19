Рейтинг@Mail.ru
15:12 19.01.2026 (обновлено: 15:40 19.01.2026)
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет из Минвод выкатился за пределы ВПП в аэропорту Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Самолет из Минеральных Вод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы, предварительно, из-за снегопада, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее источник РИА Новости в аэропорту Махачкалы сообщил, что в ночь на понедельник прилетевший из Минвод самолет выкатился за пределы полосы при посадке, обошлось без повреждений и пострадавших. В дальнейшем два других борта ушли на запасной аэродром из-за плохого сцепления с ВПП.
"По предварительным данным, установлено, что 18 января 2026 года самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды — Махачкала, совершил штатную посадку в аэропорту Махачкалы и выкатился за пределы ВПП. Предварительная причина инцидента — неблагоприятные погодные условия: снегопад. Пострадавших нет, воздушное судно не имеет повреждений", – говорится в сообщении.
Идет проверка, на месте работают следователи, добавили в ведомстве.
Самолет заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
16 декабря 2025, 21:52
 
ПроисшествияМахачкалаМинеральные ВодыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
