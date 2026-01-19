https://ria.ru/20260119/samolet-2068691087.html
В аэропорту Махачкалы не смогли приземлиться два самолета
В аэропорту Махачкалы не смогли приземлиться два самолета - РИА Новости, 19.01.2026
В аэропорту Махачкалы не смогли приземлиться два самолета
Два самолета ушли на запасной аэродром из-за плохого сцепления со взлетно-посадочной полосой аэропорта Махачкалы, сообщил РИА Новости сотрудник авиагавни. РИА Новости, 19.01.2026
