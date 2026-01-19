Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Махачкалы не смогли приземлиться два самолета
08:22 19.01.2026
В аэропорту Махачкалы не смогли приземлиться два самолета
В аэропорту Махачкалы не смогли приземлиться два самолета
происшествия, махачкала, минеральные воды
Происшествия, Махачкала, Минеральные Воды
В аэропорту Махачкалы не смогли приземлиться два самолета

В Махачкале не смогли приземлиться два лайнера из-за плохого сцепления с полосой

Пассажирский самолет
Пассажирский самолет. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Два самолета ушли на запасной аэродром из-за плохого сцепления со взлетно-посадочной полосой аэропорта Махачкалы, сообщил РИА Новости сотрудник авиагавни.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что самолет из Минеральных вод выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. Обошлось без повреждений и пострадавших.
"Два борта улетели от нас на запасной из-за плохого коэффициента сцепления на полосе", - сказал собеседник агентства.
Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет
3 октября 2025, 07:50
 
Происшествия
 
 
