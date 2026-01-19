https://ria.ru/20260119/samolet-2068666202.html
В аэропорту Махачкалы самолет из Минвод выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Махачкалы самолет из Минвод выкатился за пределы ВПП
Самолет из Минвод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы, пострадавших нет, сообщил РИА Новости сотрудник авиагавани. РИА Новости, 19.01.2026
